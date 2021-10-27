Красногорск, , 16:13 — REGNUM Иммунную защиту от коронавируса на территории Подмосковья имеют порядка 4 млн человек. Об этом 27 октября заявила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш на совещании в Московской областной думе по вопросу вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«4 млн человек — это те, которые вакцинированы или переболели. Это та прослойка, которая имеет иммунитет», — сказала Труш.

Однако этого числа недостаточно для достижения на территории Подмосковья коллективного иммунитета, отметила эпидемиолог.

«Поэтому еще раз хочу напомнить и сказать: для достижения нам необходимо не менее 80% взрослого населения. У нас в Московской области их около 6 млн человек», — сообщила Труш.

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