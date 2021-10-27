Азнакаевский район, Татарстан, 27 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Жителя Азнакаевского района Татарии обвиняют в покушении на убийство, истязании, угрозе убийством и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Адриан Браувер. Пьяница. 1640

В период с мая по октябрь текущего года глава семьи в состоянии алкогольного опьянения систематически наносил побои двум сыновьям 2008 и 2010 годов рождения. Причиной преступления стало то, что дети заступались за мать во время скандала с отцом. Кроме этого, мужчина в мае принес в дом канистру с бензином и пообещал сжечь жилище с женой и детьми. Также в состоянии алкогольного опьянения мужчина на почве неприязненных отношений 18 октября стал душить свою 45-летнюю супругу, но ей удалось вырваться. На крики женщины прибежали соседи, которые утихомирили подозреваемого.

Свою вину мужчина признал частично. По решению суда злоумышленник заключен под стражу.

ИА REGNUM напоминает, в городе Зеленодольске в ночь на 5 октября во время тушения пожара в бане обнаружили тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины с признаками воздействия высокой температуры. При осмотре места происшествия установили, что дверь бани была заблокирована снаружи ломом.

Читайте также: Житель Казани расправился с женой и покончил с собой