Джакарта, 27 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составляло 70 113 618 человек, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Кроме того, первую дозу вакцины от коронавируса получили 115 502 524 человека.

На сегодняшний день более 2 млн медицинских работников в Индонезии получили первую инъекцию вакцины, а 1,8 млн человек прошли полную вакцинацию. Ещё 1,1 млн медиков прошли ревакцинацию.

Полную вакцинацию от коронавируса также прошли 22,6 млн госслужащих, 2,2 млн учителей, 5,1 млн пожилых людей.

Напомним, власти Индонезии разрабатывают стратегию по вакцинации детей в возрасте 5−11 лет.