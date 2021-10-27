Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Петербурженку Марину Кохал — вдову умершего при загадочных обстоятельствах в 2020 году украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, выпустили из-под стражи в зале суда спустя более чем года содержания в СИЗО. Об этом 27 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Марина Кохал в суде Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).

"Суд следствию отказал. Основания отпали. Следствие приняло затяжной характер. Кохал избран домашний арест по 30 января 2022 года. Ей запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда», — сообщили в ОПС.

Отметим, в суде одна из адвокатов Кохал Ирина Скурту уточнила, что за восемь последних месяцев следствием не было проведено ни одного действия с обвиняемой.

Как сообщало ИА REGNUM, части тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире дома на Невском проспекте Петербурга. По версии следствия, Кохал убила мужа неустановленным способом, расчленила его тело и пыталась уничтожить улики. До сих пор она не призналась в убийстве. Свои действия с телом она объяснила тем, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она решила скрыть этот неприглядный факт. Всё это время следствие пытается через многочисленные экспертизы установить точные причины смерти музыканта и доказать вину обвиняемой в предумышленном убийстве.

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