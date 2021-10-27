Приштина, Сербия, 28 октября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Президент сепаратистского Косово Вьоса Османи обвинила бывших премьер-министров Ису Мустафу и Хашима Тачи в том, что они, подписав в рамках Брюссельского соглашения положение о формировании Сообщества сербских муниципалитетов, поставили будущее Косово под угрозу. Об этом Османи заявила 27 октября.

President-ksgov.net Вьоса Османи

По словам Османи, соглашения, которые в 2013 году подписал премьер Тачи, а потом в 2015 году премьер Мустафа, предусматривают формирование Сообщества сербских муниципалитетов с исполнительными полномочиями.

«Знал ли Мустафа о том, что он подписывает документ, который противоречит конституции? «, — задалась вопросом Османи в эфире телеканала Kanal 10.

Османи отметила, что когда речь идет о формировании Сообщества сербских муниципалитетов, Приштина будет руководствоваться только решением конституционного суда.

Напомним, что в соответствии с Брюссельским соглашениям, на территории Косово и Метохии должно быть сформировано Сообщество сербских муниципалитетов, в состав которого войдут территориальные единицы с сербским этническим большинством. Приштина не желает выполнять этот пункт соглашения и оправдывает это тем, что он противоречит конституции сепаратистского образования.