Москва, , 16:05 — REGNUM В Москве в период нерабочих дней стоматологии будут оказывать только экстренную и неотложную помощь, сообщили 27 октября в столичном оперштабе.

Стоматология medicalmuseum

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«Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь», — рассказали в штабе.

При этом все другие медицинские организации, включая частные, продолжат оказывать плановую медицинскую помощь в обычном режиме. Также сохраняется в полном объёме экстренная медицинская помощь.

Нерабочие дни в столице начнутся уже завтра, 28 октября.