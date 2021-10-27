Красногорск, 27 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В Подмосковье вакцинирована еще недостаточная для выработки коллективного иммунитета доля населения. Об этом 27 октября заявила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш на совещании в Московской областной думе по вопросу вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tim Reckmann Вакцинация

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По словам эпидемиолога, в Подмосковье снизились тепы вакцинации. Максимальные величины были зафиксированы в июне и июле 2021 года, добавила она.

«Охват вакцинацией взрослого населения немного не хватает до 60%. Это недостаточно. Нам необходимо достичь по меньшей мере 80%», — сказала Труш.