Ярославль, 27 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Ярославле в первый день новых ковид-ограничений возникли очереди на пунктах вакцинации. Жители недовольны организацией работы. Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Очередь на пункте вакцинации в Ярославском цирке

В Ярославской области с 27 октября в силу вступают новые ограничительные меры, в результате которых попасть в ряд мест можно только при сделанной прививке или перенесённом заболевании. Кроме того, объявлена обязательная вакцинация на промпредприятиях.

Власти заявляли, что эти меры побудят жителей сделать прививку, однако не смогли дать людям возможности сделать это быстро и с минимумом бюрократических процедур. Ярославцы отправились на пункты вакцинации в первый день действия новых правил. Корреспондент ИА REGNUM побывал на пункте вакцинации в Ярославском цирке.

Там возникла очередь уже в момент открытия пункта. Так, жительница Ярославля Ирина пришла на вакцинацию к 12:30, на момент общения с ней было уже 14:00.

«Я иду в первый раз на вакцинацию только потому, что у меня куча билетов куплена на мероприятия. Только поэтому, так бы я не стала делать прививку. Если бы не ситуация с театрами и концертами — я бы не пошла. Неделю назад здесь мало было народу, а сейчас все пошли по принуждению. Толпа народа стоит, и это также опасно. В «Ауру» я заходила на той неделе, там, говорят, не принимали. Сейчас люди пришли оттуда, говорят, что там «Лайта» мало осталось», — рассказала женщина корреспонденту ИА REGNUM.

Не в восторге от процесса и Алексей, который пришёл сделать прививку для того, чтобы продолжать спокойно работать.

«Стою с 12 часов. В «Ауру» на вакцинацию не пытался попасть, потому что там постоянно закрыто. Пришёл прививаться в первый раз, в связи с новыми ограничениями, так как работаю на предприятии. Организовано никак, одним словом — дурдом «Ромашка». Вот и всё. Очередь непонятная, стоишь столько времени, и очередь теряется, непонятно за кем по итогу стоишь. Думаю, что ещё час точно простою как минимум. Если бы не обязали, то и не пошёл бы вакцинироваться», — пояснил мужчина.

Ещё один ярославец пытался получить прививку в центре города без записи, но так и не смог сделать это.

«Я работаю на предприятии, прочитал, что вакцинация теперь обязательна. Посмотрел в интернете — написано, что пункт в цирке работает с 12 часов. Пришёл — оказалось, что с часа дня. Пошёл в «Ауру» — они работают до 13 часов, стоит очередь, за последним занимать уже нельзя. Кроме того, сказали, что «Спутник Лайт» только для ревакцинации. А я хотел сделать им первую прививку. В цирке большая очередь, ждать не стал — ушёл. Жаль, что используют кнут в виде понуждения и ограничений, но не могут нормально наладить процесс. Наверное, подожду, когда врачи сами приедут на предприятие», — сказал корреспонденту ИА REGNUM житель Ярославля Филипп.

Впрочем, не все жители города настроены к процессу враждебно. Приходят прививаться ярославцы и по своей воле — чтобы не болеть.

«Пришёл вакцинироваться в первый раз, до этого возможности не было, но прививаюсь я для здоровья. У меня недавно девушка привилась, всё нормально было. Сейчас по количеству народа видно, что всё-таки ограничения повлияли, потому что гораздо больше народу. В очереди я уже час стою», — поделился один из жителей, пожелавший остаться анонимным.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения, новых пунктов вакцинации 27 октября в Ярославле не открывалось.