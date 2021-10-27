Москва, , 16:01 — REGNUM Сегодня, 27 октября, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 1%, отступая до $85,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сигналом для новой коррекции нефтяных цен стали данные от американского института нефти, опубликованные 26 октября. Они показали больший, чем ожидалось, рост запасов за прошедшую неделю.

Дополнительно на цены нефти давит неопределенность ситуации с пандемией коронавируса в ряде районов Китая отмечены новые вспышки заболевания. Это, в свою очередь, вызывает опасения сокращения спроса.

Впрочем, в Китае вакцинировано свыше 70% населения, методы борьбы с распространением заболевания отработаны и население довольно дисциплинировано, так что эти опасения выглядят явно преувеличенно.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает позиция стран-членов ОПЕК+, которые пока не готовы ускорять рост добычи.

Сегодня рынок ждет данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Если они окажутся не столь высокими, как ожидается, нефтетрейдеры могут предпринять новую попытку штурма уровня $87 за баррель», — считает эксперт.

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