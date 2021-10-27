Кострома, , 16:15 — REGNUM Плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры в Костромской области приостановлены до 22 ноября 2021 года. Об этом со ссылкой на приказ департамента здравоохранения региона сообщает «СМИ44».

Диспансеризация Https://adm44.ru

Отметим, что пока документ не опубликован на сайте департамента и официальных интернет-порталах. Цель принятого решения — снять нагрузку с первичного звена здравоохранения и предотвратить смешение потоков здоровых и больных посетителей.

Исключением из правила является углубленное обследование людей, переболевших коронавирусом и медицинские осмотры, необходимые для приёма на работу.

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