Тбилиси, 27 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В переговорной комнате тюрьмы в грузинском Рустави, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, провели ремонт, после которого стало невозможно общаться конфиденциально. Об этом 27 октября заявил журналистам адвокат экс-президента Димитрий Садзаглишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

«Михаил Саакашвили был фактически лишён права на защиту, потому что у наших юристов больше нет возможности общаться с ним. Его и наша комната для общения естественно, оборудованы видеокамерами, и ясно, что идёт аудиозапись», — сказал адвокат.

Садзаглишвили сообщил, что ранее общение проходило в письменной форме. Записки передавали в зазор между барьерами. Сегодня выяснилось, что после ремонта эту возможность убрали, а барьер подняли максимально высоко, так что приходится кричать, чтобы быть услышанным.

В пенитенциарной службе минюста Грузии сообщили, что новые меры были применены для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, Саакашвили прибыл Грузию перед первым туром выборов в органы самоуправления. Его задержали 1 октября. Экс-президент объявил голодовку и заявил, что его освобождение зависит от победы оппозиции во втором туре выборов, который пройдёт 30 октября. Арест Саакашвили даёт повод для его сторонников постоянно проводить акции протеста и обвинять власти в «политическом преследовании» экс-президента.