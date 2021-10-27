Москва, 27 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Сегодня, 27 октября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 1%, поднимаясь до 70,20 рубля. Евро подрастает на 1,1%, поднимаясь до 81,48 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Центробанк РФ Рубль

«В настоящий момент на торгах российской валютой наблюдается технический отскок. Не сумев накануне продавить котировки до 69 рублей за доллар, часть активных трейдеров приступила к фиксации прибыли. Поводом для продаж стала динамика рынка нефти, где котировки снижаются в отсутствие новых позитивных сигналов.

Тем не менее, говорить о полноценном развороте тенденции укрепления рубля пока оснований нет — все фундаментальные факторы остаются позитивными для российской валюты.

Мировые цены на сырье остаются на высоких уровнях, высокие объёмы экспорта сулят дальнейший рост сальдо внешней торговли и бюджетного профицита, ставка ЦБ на очень высоком уровне и может быть снова повышена еще до конца 2021 года.

В то же время потенциал роста на рынке нефти далек от исчерпания, как минимум, уровень $90 за баррель трейдеры должны попытаться протестировать. При этом риски, связанные с локдауном и обострением ситуации на Донбассе выглядят спекулятивно преувеличенными.

С высокой вероятностью, вскоре можно будет увидеть возобновление укрепления национальной валюты. Рубль существенно недооценен, но, естественно, ему не позволят слишком сильно укрепляться, в частности, Минфин продолжит скупку валюты с рынка в рамках бюджетного правила.

Так что актуальным становится вопрос, до какого уровня сможет укрепиться рубль и от каких уровней его покупать. Значительную роль в ответе в этот вопрос играет дальнейшая политика ФРС.

Если на очередном заседании будет объявлено о сокращении программы скупки облигаций с рынка и будут обозначены конкретные сроки повышения ставки, доллар развернется наверх и станет интересным для среднесрочной покупки», — считает эксперт.

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