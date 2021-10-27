27 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 20:06 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили завещание экс-президента страны Ро Дэ У.

Южная Корея Kenny J Lee

По сообщениям южнокорейских СМИ, 26 октября на 89-м году жизни скончался экс-президент страны Ро Дэ У.

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Спустя несколько часов после того, как в СМИ появилась информация о кончине политика, члены семьи покойного раскрыли подробности завещания бывшего президента.

В завещании экс-президент написал, что на протяжении всей своей жизни он старался делать всё для людей, однако допустил ошибки, за которые просит прощения.

Он также отметил, что «со смирением принял свою судьбу» и всегда считал большой честью то, что смог служить стране и народу. Он также напомнил о своем желании добиться мирного воссоединения двух Корей.

Две Кореи DDragonNk-Visual

Напомним, что Ро Дэ У был шестым президентом Южной Кореи и занимал пост главы государства в 1988—1993 годах. Он победил на первых демократических выборах в стране, которые состоялись в 1987 году. В 1993 году ему было предъявлено обвинение в коррупции, а позднее — обвинение в измене родине. В 1996 году он был приговорён к 22 годам тюрьмы, но в 1998 году был амнистирован президентом Ким Дэ Чжуном.

«Думаю, он был хорошим человеком, раз раскаялся в своих ошибках», — пишет cypu***.

«Он в разы лучше тех, кто стоит сейчас у власти», — отмечает doda***.

«Его достижения были недооценены. Думаю, следующие поколения оценят их по достоинству», — надеется jjh5***.

«Было бы здорово, если бы его похоронили на национальном кладбище», — пишет tysh***.

«Он герой, спасший страну!» — отмечает ssps***.

«Я хотел бы вернуться в то время, когда страна процветала и мир гордился Олимпийскими играми», — вспоминает irun***.

Парад Наций на церемонии открытия Олимпиады 2018 года в Республике Корея Korea.net

«Есть люди, которые всячески пытаются скрыть свои ошибки. Он же признал их и раскаялся», — восхваляет rmle***.

«Он делал всё, что мог, занимая такой высокий пост», — отмечает pym4***.

«С каких пор зло становится добром? Вы забыли историю?» — вопрошает wooy***.

«В те времена у народа была хорошая жизнь. Я надолго запомню достижения президента Ро Дэ У», — восторгается jum0***.

«Он хорошо разбирался в политике, да и совесть у него была, в отличие от Чон Ду Хвана и Мун Чжэ Ина», — отмечает keh0***.

«Интересно, а что скажет президент Мун перед лицом смерти?» — интересуется arec***.

«Он намного лучше тех людей, которые даже не осознают, что совершили ошибку, и даже не задумываются об этом» — отмечает cjjt***

«Я помню тот день, когда Ро Дэ У стал президентом. Оглядываясь назад, я не могу назвать причину, по которой его можно ненавидеть. Могу сказать, что он был лучше нынешнего правительства», — пишет kysl***.

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