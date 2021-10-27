Ново-Огарево, Московская область, , 15:55 — REGNUM В Азиатско-Тихоокеанском регионе возрастает число потенциальных угроз, в том числе связанных с прекращением действия договора о ликвидации ракет и средней и меньшей дальности. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

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«Число вызовов и угроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе не только не уменьшается, но и растёт. Обостряются застарелые и появляются новые конфликтные ситуации», — заявил Путин.

«Мы, в частности, уже неоднократно отмечали, что с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности регион столкнулся с возможностью появления этих ударных средств на своём обширном пространстве — а соответственно, и с перспективой нового витка гонки вооружения», — указал он.

Он напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира и призвала к серьёзному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными странами.

«Это предложение остаётся в силе и его актуальность даже растёт. Хочу повторить: Россия последовательно выступает за формирование в АТР системы равной и неделимой безопасности, укрепления атмосферы конструктивного сотрудничества на принципах международного права, включая уважение суверенитета, равноправия и учёта интересов друг друга», — подчеркнул президент России.