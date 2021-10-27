Стокгольм, , 16:00 — REGNUM Согласно оценке МИД Швеции, недавний военный переворот в Судане будет иметь последствия для выделения средств шведских налогоплательщиков африканской стране. Об этом в эфире радиостанции Sveriges Radio 27 октября заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

МИД Швеции Tage Olsin

«Правительство во главе с гражданскими лицами должно вернуться к власти, а переходный процесс к возвращению к демократии — возобновиться», — говорится в электронном письме МИД Швеции, посланного в редакцию новостного агентства TT.

Ранее Соединенные Штаты полностью свернули оказание финансовой помощи Судану, но, по мнению министерства иностранных дел Швеции, еще слишком рано говорить, что именно будет с деньгами, выделяемыми Стокгольмом.

«Способы оказать поддержку гражданским силам все еще существуют», — заявила Линде.