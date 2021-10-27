Красногорск, , 15:54 — REGNUM Пандемия коронавируса будет продолжаться до тех пор, пока у жителей не будет выработан коллективный иммунитет. Об этом 27 октября заявила главный внештатный специалист-эпидемиолог Подмосковья Зинаида Труш на совещании в Московской областной думе по вопросу вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам эпидемиолога, сейчас на территории России и Подмосковья фиксируется четвертая волна пандемии — заболеваемость и летальность от коронавируса растет.

«Мы не справимся с пандемией, пока мы не достигнем коллективного иммунитета и не достигнем охвата вакцинации, который бы помог снизить распространение этой инфекции», — сказала Труш.

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