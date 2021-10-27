Киев, , 15:52 — REGNUM Ответ на петицию о запрете гастролей артистов из России на Украину, после того, как она набрала свыше 25 тыс. голосов в поддержку, представал украинский президент Владимир Зеленский. Текст ответа опубликован 27 октября на сайте офиса президента страны.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства мною направлена петиция премьер-министру Украины Д. Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Данилову и председателю Службы безопасности Украины И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения, проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины «О гастрольных мероприятиях на Украине» в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора (на Украине таковым считает Россию)», — говорится в ответе украинского президента на петицию.

Помимо того, Зеленский отметил, что он также просит просвети проработку вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей артистов из России и усиления ответственности за нарушение требований закона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым являются территориальными притязаниями к России.