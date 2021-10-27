Москва, , 15:52 — REGNUM Глава Сбербанка говорит о том, что в России уровень ипотечного кредитования не дотягивает до уровня развитых стран. Но не стоит забывать, что в России и в странах Европы и США условия функционирования рынка недвижимости очень сильно отличаются, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В России, как следствие советской жилищной политики и последующей национализации значительно больше доля тех, кто имеет собственное жилье.

Доля тех, кто вынужден его снимать, значительно меньше и все они преимущественно сосредоточены в нескольких крупных городах, где цены на недвижимость даже с учетом ипотеки большей части граждан недоступны. Особенно с учетом высоких процентных ставок и более коротких, чем на Западе, сроках предоставления ипотечных кредитов.

При этом сам рынок сдачи жилья в аренду преимущественно работает в «черную» — то есть вне правового поля, и покупка жилья с целью дальнейшей сдачи в аренду сопряжена со значительными рисками. Так что эта прослойка собственников невелика.

А вот если эти факторы учесть, то придется прийти к выводу, что ипотечный рынок у нас даже слишком раздут, что во многом обеспечено запущенными государством программами льготного кредитования.

Надувать этот рынок дальше может оказаться рискованно, в свете того, что при очередном кризисе большое количество заемщиков могут оказаться неплатежеспособными, а реализовать залоги на падающем рынке банкам будет сложно.

И тогда рынок жилья утянет за собой и строительство, и производство стройматериалов, и банковский сектор», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается ускорение ипотечного кредитования, которое пока что не соответствует среднемировому уровню для сопоставимых по ВВП стран, заявил председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф.

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