Стокгольм, , 15:55 — REGNUM В самое ближайшее время в Швеции третья доза вакцины от COVID-19 будет предложена большему количеству возрастных и социальных групп. Об этом, как передает новостной портал Omni, сообщили 27 октября министр социальных дел Лена Халленгрен и глава Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон в ходе совместной пресс-конференции.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

Для начала привиться третьей дозой вакцины предложат всем людям старше 65 лет, а также персоналу, работающему в домах престарелых, и соцработникам. Зимой и весной следующего года всем вакцинированным взрослым жителям Швеции будет предложена бустерная доза.

На пресс-конференции Карлсон подчеркнул, что третья доза вызывает «значительное увеличение антител», а ее введение не сопряжено с какими-либо явными побочными эффектами.

«Очевидно, что эффект очень хороший», — заявил глава Агентства общественного здравоохранения Швеции.