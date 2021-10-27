Липецк, , 15:51 — REGNUM Жители Липецкой области, находящиеся в декрете, а также работающие матери с детьми до семи лет прошли тренинги по трудоустройству и открытию собственного дела в рамках нового проекта «Мама работает». Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, его запустил Липецкий районный центр занятости.

Центр занятости Липецкого района запустил проект «Мама работает» Липецкаяобасть.рф

Проект направлен на помощь женщинам с детьми и предполагает полное сопровождение матерей от обучения до трудоустройства. Во время обучения детей занимают аниматоры.

«Это одно из приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней. В регионе осуществляется целый комплекс мер социальной поддержки материнства и детства, молодых, малообеспеченных и многодетных семей», — отметил Игорь Артамонов.

Первый тренинг прошел в обновленном центре занятости Липецкого района. На встречу были приглашены десять женщин с детьми. В течение 1,5 часа им рассказали о дополнительных возможностях профобучения, договорились о встречах с потенциальными работодателями, а также провели тест на профессиональные качества.

Таких встреч в центре занятости будет несколько. На них пригласят потенциальных работодателей и психологов. Каждая участница в итоге должна получить либо новую работу, которая будет ей интересна, либо повысить свои навыки или открыть собственное дело. Подобный проект планируют тиражировать на всю Липецкую область.

Получить помощь в трудоустройстве в центре занятости могут не только женщины, но все, кто сейчас находится в поиске работы или хочет повысить свою квалификацию. Карьерные консультанты готовы помочь всем желающим. Сегодня возможности центров занятости значительно расширились, регион подключился к федеральному проекту по их модернизации. В Липецком районе уже работают по-новому, на очереди — Липецк, Елец, Елецкий и Краснинский районы.