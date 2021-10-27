Центр занятости Липецкого района запустил проект «Мама работает»

Липецк, 27 октября 2021, 15:51 — REGNUM Жители Липецкой области, находящиеся в декрете, а также работающие матери с детьми до семи лет прошли тренинги по трудоустройству и открытию собственного дела в рамках нового проекта «Мама работает». Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, его запустил Липецкий районный центр занятости.
Проект направлен на помощь женщинам с детьми и предполагает полное сопровождение матерей от обучения до трудоустройства. Во время обучения детей занимают аниматоры.
Первый тренинг прошел в обновленном центре занятости Липецкого района. На встречу были приглашены десять женщин с детьми. В течение 1,5 часа им рассказали о дополнительных возможностях профобучения, договорились о встречах с потенциальными работодателями, а также провели тест на профессиональные качества.
Таких встреч в центре занятости будет несколько. На них пригласят потенциальных работодателей и психологов. Каждая участница в итоге должна получить либо новую работу, которая будет ей интересна, либо повысить свои навыки или открыть собственное дело. Подобный проект планируют тиражировать на всю Липецкую область.
Получить помощь в трудоустройстве в центре занятости могут не только женщины, но все, кто сейчас находится в поиске работы или хочет повысить свою квалификацию. Карьерные консультанты готовы помочь всем желающим. Сегодня возможности центров занятости значительно расширились, регион подключился к федеральному проекту по их модернизации. В Липецком районе уже работают по-новому, на очереди — Липецк, Елец, Елецкий и Краснинский районы.