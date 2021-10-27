Стокгольм, 27 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Настоящая подводная драма потрясла Швецию в 1981 году, когда взоры всего мира были обращены на Карлскруну. Причиной всему стала советская подводная лодка U 137, нарушившая государственную границу Швеции, передаёт 27 октября телеканал SVT Nyheter.

Цитата из х/ф «Курск». Реж. Томас Винтерберг. 2018. Бельгия, Люксембург Подлодка

27 октября 1981 года советская подводная лодка U 137 села на мель недалеко от побережья Карлскруны. Тогда советские военные попались в ловушку, когда они не сумели совладать с неглубоководным и опасным дном в районе шведских шхер.

До и после инцидента в правительстве Швеции неоднократно заявляли, что в шведские воды вторгаются подводные суда, национальная принадлежность которых приписывалась Советскому Союзу. В Кремле все обвинения отрицали, однако инцидент 27 октября 1981 года заставил мир поверить в обоснованность заявлений официального Стокгольма.

Тогда же советские моряки были допрошены и сказали, что имела место навигационная ошибка. В дальнейшем шведские военные неоднократно заявляли о том, что советские подлодки вторгаются на территорию Швеции.