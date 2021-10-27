Стокгольм, 27 октября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. 27 октября правительство Швеции инициировало расследование для изучения того, как в стране на протяжении многих лет обрабатывали заявки на усыновление детей из-за рубежа, в том числе из Чили и Китая. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен, передает телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Правительство Швеции вынужденно, как отмечается, приняло решение провести расследование после публикации в СМИ. Так, в 2018 году представители SVT вместе с чилийскими журналистами рассказали, как в Чили в 70-х и 80-х годах дети могли быть усыновлены без согласия матерей.

«Завтра правительство назначит проведение всестороннего расследование деятельности Швеции по вопросу международного усыновления», — заявила министр Халленгрен на пресс-конференции.

Сообщается, что только из Чили было усыновлено 630 детей, матери которых могли не знать о том, что их дети переедут в шведские семьи, по причине политических репрессий в латиноамериканской стране во времена диктатуры Аугусто Пиночета.