Тамбов, , 15:48 — REGNUM В Тамбовской области 27 октября подтверждено 185 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 47 тыс. 579 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 44 тыс. 868 пациентов, в том числе 225 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1073 человека. Восемь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.