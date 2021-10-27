Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Реконструкцию здания театра «Мюзик-Холл» профинансируют из бюджета Санкт-Петербурга. Об этом 27 октября упомянул в своемдокладе к первому чтению бюджета на 2022−2024 годы губернатор Александр Беглов.

8 Театр Мюзик-холл Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2020 года Петербургский филиал Главгосэкспертизы одобрил проект реконструкции и приспособления для современного использования здания театра «Мюзик-Холл» 1901 года постройки.

Как уточнили в Смольном, за счет бюджета Петербурга будет проведена реконструкции здания «Мюзик-Холла» и капитальный ремонт 27 учреждений культуры. В программе ремонта — Музей театрального искусства; Музей истории города; Музей городской скульптуры; Музей Суворова. В период 2022—2024 годов на эти цели будет ежегодно направляться 1,5 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств за три года составит 4,5 млрд рублей.

«В 2024 году планируется завершить работы по приспособлению для современного использования здания театра «Мюзик Холл», реконструкцию комплекса зданий «Академии танца Бориса Эйфмана», реконструкцию зданий арт-пространства «Открытая сцена», — говорится в сообщении.

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