Ново-Огарево, Московская область, , 15:47 — REGNUM Предложение России по установку моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остается в силе, заявил 27 октября президент РФ Владимир Путин.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира, призвав «к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами».

Российский лидер подчеркнул, что предложение Москвы «остается в силе, и его актуальность даже растет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) вызывает у России обеспокоенность.

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