Ново-Огарево, Московская область, 27 октября 2021, 15:47 — REGNUM Предложение России по установку моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) остается в силе, заявил 27 октября президент РФ Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что Россия объявила односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах мира, призвав «к серьезному разговору по данному вопросу со всеми заинтересованными государствами».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) вызывает у России обеспокоенность.
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