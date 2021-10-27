Уппсала, Швеция, 27 октября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. С будущего года сточные воды шведской Упсалы будут проверяться на наличие в них остатков наркотических средств. Местные власти намерены выделить 2,5 миллиона крон (€250 тыс.), чтобы найти в канализации остатки запрещенных препаратов. Об этом 27 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Andres Rodriguez Наркотики

«Любой, кто употребляет наркотики, поощряет организованную преступность … Теперь мы выясним, где в Уппсале надо предпринять правильные меры в отдельных частях муниципалитета», — заявил в интервью SVT председатель муниципального совета Эрик Пеллинг.

Отмечается, что таким образом местные власти путем заключения договора с обслуживающей компанией выяснят, в каких районах города потребление наркотиков является наиболее обширным. Присутствие полицейских, ровно как и полицейские рейды в таких проблемных районах увеличатся.

В канализации города система будет внедрена по аналогии с той, которая фиксирует в сточных водах наличие различных вирусов.