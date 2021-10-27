Москва, , 15:46 — REGNUM Роспотребнадзор разрешил провести матч между сборными России и Кипра с заполняемостью трибун в 30%. Об этом 27 октября заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Александр Дюков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня мы получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение матча с Кипром с 30% зрителей», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Матч Россия — Кипр в рамках отборочного турнира на чемпионат мира пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге. В городе с 30 октября по 7 ноября действует локдаун.

14 ноября российская команда в гостях сыграет с Хорватией. В настоящее время сборная России с 19 очками занимает первое место в группе, сборная Хорватии — вторая с 17 очками.