На матче Россия – Кипр разрешили заполнить трибуны на 30%
Москва, 27 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Роспотребнадзор разрешил провести матч между сборными России и Кипра с заполняемостью трибун в 30%. Об этом 27 октября заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Дарья Драй ИА REGNUM
Александр Дюков
«Сегодня мы получили разрешение от Роспотребнадзора на проведение матча с Кипром с 30% зрителей», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».
Матч Россия — Кипр в рамках отборочного турнира на чемпионат мира пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге. В городе с 30 октября по 7 ноября действует локдаун.
14 ноября российская команда в гостях сыграет с Хорватией. В настоящее время сборная России с 19 очками занимает первое место в группе, сборная Хорватии — вторая с 17 очками.