Челябинск, 27 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Челябинске продолжают искать убийцу бизнесмена. Преступление было совершено утром 31 декабря, сообщает областное управление СКР.

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49-летнего пострадавшего обнаружили в магазине «Игрушки» на ул. Цвиллинга. Его доставили в больницу и там он скончался.

Следователи считают, что к совершению преступления может быть причастен мужчина на вид 35−40 лет, рост около 170−175 сантиметров, среднего телосложения, имеющий тёмные волосы. волосы темные. Изображение подозреваемого размещено на сайте ведомства. Следователи обращаются к гражданам с просьбой помочь в розыске убийцы.