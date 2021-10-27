Ново-Огарево, Московская область, , 15:44 — REGNUM Стратегия экономического сотрудничества стран АСЕАН могла бы быть закреплена в дорожной карте. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

Штаб-квартира АСЕАН Gunawan Kartapranata

«Не менее актуально стоят задачи и по активизации роста в других отраслях экономики — в том числе промышленности, энергетике, финансах. В этих целях полагали бы полезным подготовить и представить на утверждение лидеров в следующем году дорожную карту сотрудничества стран-участниц восточноазиатских саммитов по всему спектру экономической проблематики», — заявил Путин.

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