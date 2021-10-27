Ново-Огарево, Московская область, 27 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Стратегия экономического сотрудничества стран АСЕАН могла бы быть закреплена в дорожной карте. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

Gunawan Kartapranata Штаб-квартира АСЕАН

«Не менее актуально стоят задачи и по активизации роста в других отраслях экономики — в том числе промышленности, энергетике, финансах. В этих целях полагали бы полезным подготовить и представить на утверждение лидеров в следующем году дорожную карту сотрудничества стран-участниц восточноазиатских саммитов по всему спектру экономической проблематики», — заявил Путин.