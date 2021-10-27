Кишинёв, , 15:44 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон поддерживает решение архиепископа Бельцкой и Фалештской епархии Православной церкви Молдавии отца Маркелла (Михэеску) временно лишить депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» возможности причащаться и исповедоваться в церквях. Об этом лидер «социалистов» 27 октября сообщил в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

Санкции были введены до празднования Паски 2022 года. Причиной стало то, что парламентское большинство проголосовало за ратификацию Стамбульской конвенции в Молдавии. Додон надеется, что этим депутатам будет стыдно во время посещения родных сёл.

«Искренне надеюсь, что такая строгая мера вразумит людей, которые думают лишь о своём благопристойном образе в глазах их западных кураторов», — написал председатель ПСРМ.

Напомним, большинство депутатов парламента Молдавии проголосовали за ратификацию Стамбульской конвенции 14 октября. Президент республики Майя Санду также подписала документ.

В Православной церкви Молдавии критически отнеслись к этому решению. Положения Стамбульской конвенции, принятой в мае 2011 года, вызывают споры. В России её не ратифицировали. Общественные движения, выступающие в защиту традиционных ценностей, отмечают, что под «ширмой» защиты женщин документ внедряет механизмы разрушения семьи.

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