Эребру, Швеция, 27 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В шведском Эребру мужчина был обвинен в 100 случаях изнасилования девочки при отягчающих обстоятельствах и в семи случаях сексуального домогательства. 27 октября он был приговорен к десяти годам лишения свободы, передает телеканал SVT.

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Отмечается, что осужденный свою вину так и не признал. В ходе допроса девочка сообщила правоохранителям, что мужчина подвергал ее сексуальному насилию на протяжении нескольких лет. По словам самого мужчины, все сказанное не соответствует действительности. Но районный суд написал в приговоре, что девочка предоставила подробную информацию о фактах насилия.

Самым веским доказательством по делу явились текстовые сообщения между мужчиной и потерпевшей, а также аудиофайл с голосовым сообщением девочки.

Осужденный также должен выплатить компенсацию в размере 675 000 крон. (€67,5 тыс.).