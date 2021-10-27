Стокгольм, , 15:43 — REGNUM Когда в Швеции новостные материалы становятся общедоступными, молодые люди в первую очередь узнают об этом через социальные сети. В то же время дети и подростки являются группой, которую меньше всего беспокоят фейковые новости в сети. Об этом 27 октября сообщил телеканал SVT со ссылкой на отчет фонда Internetstiftelsen «Шведы и интернет — 2021».

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы перешли от контента, редактируемого известными общественности издателями к ситуации, в которой отдельные пользователи представляют новости и часто смешивают правду с ложью», — заявила представитель фонда Яннике Тилло.

Она также отметила, что в информационном потоке, где реклама перешивается с новостями, а содержание контента может усваиваться хоть во время завтрака с друзьями, пользователь не всегда могут отличить фейк от правды.

В отчете также говорится, что подавляющее большинство жителей Швеции обеспокоено фейками в интернете. Однако дети и подростки не испытывают опасения на этот счет в такой же степени, как и взрослые.