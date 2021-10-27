Москва, , 15:41 — REGNUM В заключении Министерства экономики Германии о «Северный поток — 2» не содержится ничего нового ‑ и без того было понятно, что прокладка дополнительного газопровода не несет рисков для снабжения Европы газом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Газопровод «Северный поток — 2» Pjotr Mahhonin

«Ведь все прежние газопроводы продолжают функционировать, как и терминалы по приёму сжиженного газа.

Тем не менее, представители немецкого Минэкономэнерго со всей бюрократической тщательностью провели свою часть работ по согласованию, потратив на них все отведенные полторы недели и проконсультироваввшись со странами, которые не являются поставщиками газа на европейский рынок.

Это косвенно свидетельствует о том, что спешить с сертификацией немцы не будут и ранее января окончательного согласования проекта ждать не приходится.

А там ещё еврокомиссия может потянуть резину. Видимо, Запад не оставляет надежд на то, что удастся заставить Газпром дать ещё какие-то гарантии Украине и Польше по сохранению объёмов прокачки», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация «Северного потока — 2» не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в Германию и ЕС.

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