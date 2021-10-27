Ярославль, 27 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославле прошли учения по тушению условного пожара на территории УКРК «Арена-2000». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой центр гражданской защиты Ярославля.

ЦГЗ Ярославля Начало учений

Учения проводились в рамках единого дня пожарной безопасности.

«По легенде загорание произошло в фанатском секторе на трибунах. Персонал спортивного комплекса под контролем пожарных отработал действия по применению первичных средств пожаротушения. Огнеборцами была произведена эвакуация посетителей и персонала «Арены-2000», спасатели деблокировали двери запасных выходов», — рассказали в центре гражданской защиты.

ЦГЗ Ярославля Деблокирование входа

Самому хоккейному стадиону в октябре 2021 года исполнилось 20 лет. В ходе хоккейных матчей «Арена-2000» вмещает около 9 тысяч зрителей, также здесь проводятся концерты, а в 2022 году пройдут игры чемпионата мира по волейболу.