Ново-Огарево, Московская область, 27 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Россия готова поучаствовать в координации работы профильных ведомств стран АСЕАН, связанных с вопросами туризма. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

Gunawan Kartapranata Флаги стран АСЕАН

«Отдельного внимания, на наш взгляд, требует сфера туризма — одна из наиболее пострадавших от COVID-19. А для ряда стран, участвующих в этом саммите, туристическая отрасль является основной по числу рабочих мест — до пандемии она генерировала порядка 10% и более их дохода», — заявил Путин.

«С учётом этого Россия выступила с идеей принятия по итогам сегодняшнего заявления совместного заявления в поддержку туристической индустрии. Есть и конкретная инициатива организовать встречу руководителей профильных ведомств уже в январе 2022 года на полях туристического форума АСЕАН в Камбодже — а в дальнейшем сделать такие контакты регулярными», — указал он.