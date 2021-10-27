Варшава, , 15:40 — REGNUM Представители Европейского инвестиционного банка провели в Польше исследование общественного мнения на предмет отношения к угрозе изменения климата в мире. Результаты опубликованы на портале Biznesalert.pl.

Изменение климата

Оказалось, что 81% респондентов считают изменение климата главной проблемой 21 века. По их мнению, изменение климата может негативно повлиять на их повседневную жизнь.

Отмечается, что этот показатель выше, чем в среднем по Европейскому союзу. В среднем по ЕС 77% опрошенных считают изменение климата важной проблемой. Также в ходе исследования выяснилось, что жители Польши довольно пессимистично оценивают способность своей страны быстро провести «зеленую» трансформацию экономики. Большинство респондентов (52%) считают, что Польша не сможет резко сократить выбросы углерода к 2050 году, как планировалось.

В опросе приняло участи 1 100 взрослых жителей разных регионов Польши. Исследование было проведено 21 — 22 октября.