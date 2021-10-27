Гётеборг, Швеция, 27 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Государственная школьная инспекция Швеции постановила закрыть три чартерные школы в Гетеборге с 19 ноября. Отзыв лицензии на предоставление образовательных услуг был осуществлен по причине некачественного управления как со стороны школьных администраций, так и со стороны владельцев школ. Об этом 27 октября сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Отмечается, что из-за решения надзорного ведомства пострадают 600 учеников. Примечательным также является тот факт, что все три образовательные учреждения принадлежали мусульманской общине.

«У нас более не осталось никого доверия к управляющему совету», — заявил в интервью SVT один из юристов Государственной школьной инспекции Швеции Йохан Киленфельт.

В ведомстве считают, что в период с 2017 по 2021 год управляющий совет школ не заботился должным образом о финансах, а также контроле за качеством образовательных услуг.