Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 28 октября, Госдума в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 2022−2024 годы, а также бюджеты внебюджетных фондов, сообщает ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Представлять главный финансовый документ страны будет глава Минфина Антон Силуанов, также позицию заявит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Проект федерального бюджета на очередную трехлетку внесло в Госдуму правительство РФ. Документ сформирован на основе прогноза Минэкономразвития. Согласно базовому сценарию министерства, рост ВВП России в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года вырастет на 3,0% — до 133,328 трлн рублей, рост общего объема инвестиций на 5,9% предполагается в объеме до 24,407 трлн рублей, инфляция составит 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году в 5,8%.

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. Согласно документу, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета на реализацию 47 госпрограмм (открытая часть) на 2022 год планируются в объеме 15,563 трлн рублей, на 2023 год — 16,242 трлн рублей, на 2024 год — 16,569 трлн рублей, или 78,0%, 77,3% и 77,6% общего объема расходов федерального бюджета (открытая часть) соответственно.

Кроме того, депутаты Госдумы рассмотрят проекты бюджетов внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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