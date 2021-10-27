Москва, 28 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, Госдума в первом чтении обсудит проект федерального бюджета на 2022−2024 годы, а также бюджеты внебюджетных фондов, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Представлять главный финансовый документ страны будет глава Минфина Антон Силуанов, также позицию заявит глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Проект федерального бюджета на очередную трехлетку внесло в Госдуму правительство РФ. Документ сформирован на основе прогноза Минэкономразвития. Согласно базовому сценарию министерства, ВВП России в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года вырастет на 3,0% — до 133,328 трлн рублей, рост общего объема инвестиций на 5,9% предполагается в объеме до 24,407 трлн рублей, инфляция составит 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году в 5,8%.

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. Согласно документу, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

Расходы федерального бюджета на реализацию 47 госпрограмм (открытая часть) на 2022 год планируются в объеме 15,563 трлн рублей, на 2023 год — 16,242 трлн рублей, на 2024 год — 16,569 трлн рублей, или 78,0%, 77,3% и 77,6% общего объема расходов федерального бюджета (открытая часть) соответственно.

Кроме того, депутаты Госдумы рассмотрят проекты бюджетов внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).