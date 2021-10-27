Ново-Огарево, Московская область, , 15:37 — REGNUM Прямые накопленные инвестиции стран АСЕАН в экономику РФ в настоящее время достигли 18,5 млрд долларов. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

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«Прямые накопленные инвестиции представленных здесь государств в российскую экономику составили 18,5 млрд долларов. За пять лет это более чем двукратное увеличение», — заявил Путин.

«Необходимо поддержать начавшийся процесс экономического оздоровления, предпринимая дополнительные меры по стимулированию системообразующих отраслей экономик нашей страны, стремиться к дальнейшей координации усилий на данном направлении», — указал он.