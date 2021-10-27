Берлин, 27 октября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. На минувшей неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила лидерам стран Евросоюза, что Россия увеличит запасы газа в немецких хранилищах. Об этом 27 октября сообщает газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«Канцлер Германии Ангела Меркель заявила лидерам ЕС на прошлой неделе, что Россия взяла на себя обязательство увеличить объем природного газа, хранящегося в стране», — говорится в материале издания.

При этом отмечается, что в настоящее время «есть мало свидетельств» того, что запасы газа в хранилищах Германии увеличиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон заявила, что введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» создаст новые мощности и возможности по транспортировке газа в Европу в момент высокого спроса на него и при проведении технических работ на других магистралях.