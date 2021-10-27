Волгоград, , 15:46 — REGNUM Новый корпус для спортсменов и тренеров начали возводить на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе администрации региона.

Мяч на футбольном поле

Под основание будущего двухэтажного здания сформирован котлован, смонтированы фундаментные блоки и монолитная плита. Подрядная организация выносит существующие инженерные сети за пределы стройплощадки. В административно-бытовом комплексе разместят раздевалки для спортсменов, технические помещения, медкабинет, комнаты для хранения инвентаря, санузлы, а также кабинеты для теоретических занятий и помещение для комментатора. После этого строители займутся восстановлением входной группы стадиона со стороны улицы Баррикадной — по проекту будут сохранены все архитектурные и конструктивные элементы сооружения.

Полуразрушенный стадион «Пищевик» был возвращен в госсобственность в 2015 году по решению суда. Затем здесь восстановили поле с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Теперь покрытие оснащено системой подогрева, что даёт возможность спортсменам тренироваться даже в холодное время года.