Москва, , 15:33 — REGNUM Предложение об обязательной вакцинации населения России поступило от предпринимательских организаций в ответ на введение нового локдауна. Бизнес не хочет оплачивать борьбу с пандемией, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Памятуя о прошлогодних событиях, когда изначально введенные на две недели ограничения затем несколько раз продлевались, представители бизнеса, в особенности ресторанного, ретейла и в целом сектора услуг опасаются, что и на этот раз ограничения окажутся более продолжительными.

Традиционно в последние месяцы перед Новым годом у этих секторов экономики наблюдается рост продаж, и им не хочется их лишиться.

Кроме обязательной всеобщей вакцинации предлагаются также меры по ужесточению контроля за масочным режимом, а также реорганизация работы компаний перечисленных секторов с тем, чтобы максимально снизить риски заражения.

Инициативы выглядят разумными, однако, если вспомнить, насколько плохо все требования по увеличению дистанции, защитным средствам и вакцинации сотрудников определенных специальностей реализовались в прошлом, с трудом верится, что удастся реализовать эти меры на этот раз.

При обязательности вакцинации, как следствие, скорее всего, произойдет рост числа тех, кому прививки будут сделаны вопреки медицинским отводам, а также ситуации, когда люди станут покупать поддельные сертификаты. Всё это может привести к ещё большей дискредитации прививок и противоэпидемических мер.

При этом возрастет социальное недовольство, активизируются маргиналы, ведущие антипрививочную агитацию и распространяющие различные теории заговора. Видимо, этого опасается и руководство страны, до сих пор не идущее на подобные шаги.

Ну и, опять же, предлагаемые меры требуют расходов, которые вряд ли захотят оплачивать предприниматели, которым они должны принести освобождение от локдауна», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) попросили правительство РФ сделать вакцинацию жителей страны фактически обязательной.

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