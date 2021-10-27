Нур-Султан, , 15:32 — REGNUM Главный тренер казахстанского футбольного клуба «Астана» Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК», — говорится в сообщении.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 октября 2021 года.

24 октября на 40-й минуте матча «Кайрат» — «Астана» футболисты гостей покинули поле в знак протеста против действий судьи Игоря Чеснокова. Через некоторое время футболисты вернулись на поле и доиграли матч, который в итоге завершился победой «Кайрата» (1:0).

Напомним, Тихонов возглавляет «Астану» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне-2021 команда за один тур до окончания чемпионата Казахстана занимает второе место, отставая от лидирующего «Тобола» на два очка.