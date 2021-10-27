Джакарта, , 15:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил обеспокоенность по поводу заключения оборонного пакта между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), который может усилить соперничество в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Antara.

Джоко Видодо выступает на 10-й конференции саммита исламской восьмерки развивающихся стран (D-8) Presidenri.go.id

Обеспокоенность, проистекающая из заявления Австралии о строительстве атомных подводных лодок, была высказана президентом Индонезии на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — Австралия.

Индонезия не хочет, чтобы в регионе происходила гонка вооружений, которая может угрожать стабильности Юго-Восточной Азии.

АСЕАН и Австралия должны продолжать укреплять доверие, чтобы они могли способствовать поддержанию региональной стабильности и мира.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил приверженность своей страны укреплению сотрудничества в борьбе с COVID-19, включая предоставление вакцин и медицинского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезиизаявила, что сотрудничество со странами Тихого океана занимает важное место во внешнеполитической дипломатии страны.

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