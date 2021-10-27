Санкт-Петербург, 27 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Необходимость введения жёстких ограничений в Петербурге на период объявленных на федеральном уровне нерабочих дней объясняется предсказуемым приездом множества людей из Московского региона и других субъектов, где также введены строгие запреты. Об этом заявил 27 октября спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

«Единая Россия» Александр Бельский

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«Мы должны с вами чётко понимать: если такие регионы как Москва, Московская область, близлежащие регионы вводят такие жёсткие меры, все эти люди приедут сюда», — сказал Бельский.

Он понимает, что в сфере бизнеса многие хотели бы заработать на этом процессе. «Но мы должны понимать, что те сверхприбыли, которые мы можем получить от людей, которые сюда приедут, мы точно также можем получить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, с которой она может просто не справиться», — объяснил Бельский.

«У нас зарезервированы все отели и нехватка мест в ресторанах — с чем это связано? Очень просто, к нам все поехали. Мы, конечно, этого допустить не должны, потому что к нам приедут из тех регионов, где уже приняты решения о закрытии. Это значит, что там уже критическая ситуация, процент заболевших большой, бессимтомных, которые могут к нам приехать и привезти дополнительную заразу», — добавил глава парламента Петербурга.

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Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге запрещается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, автозаправках, а также производственных столовых). На тот же срок запрещается деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, объектов без торгового зала, объектов торговли продовольственными товарами, а также объектов торговли непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%). Посетить театры и музеи можно будет только по записи, купив билеты онлайн и по предъявлении QR-кода.