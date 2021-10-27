Ново-Огарево, Московская область, , 15:31 — REGNUM Экономические отношения России со странами АСЕАН продолжают крепнуть. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на Восточноазиатском саммите.

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«Считаем весьма важным, чтобы страны нашего региона занимались дальнейшим укреплением торгово-хозяйственных связей, тем более, что деловая активность постепенно оживает», — заявил Путин.

«России, например, уже удалось выйти на докризисный уровень. Прирост ВВП по отношению к августу 2020 года достиг 3,7%. Товарооборот России со странами-участницами восточноазиатских саммитов за первые восемь месяцев текущего года вырос более чем на 34% — до 162 млрд долларов», — указал он.