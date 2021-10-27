Тбилиси, 27 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 27 октября произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 15:50 по тбилисскому времени (14:50 мск). Эпицентр находился в 17 километрах западней Дманиси и в 70 километрах от Тбилиси. Гипоцентр находился на глубине пяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии в 2021 году участились случаи землетрясения. Чаще всего они происходят в Квемо-Картли, у села Самеба. Последнее землетрясение там было зафиксировано 20 октября.